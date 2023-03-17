20 километров трамвайных путей отремонтируют в Петербурге в 2023 году

В 2023 году в Петербурге отремонтируют 20 километров трамвайных путей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в 2023 году отремонтируют 20 километров трамвайных путей. Работы пройдут в 10 районах города: Красногвардейском, Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Выборгском, Невском, Калининском, Приморском, Петроградском и Фрунзенском. На это выделено 4 миллиарда рублей, рассказали 17 марта в Смольном.

- Город вкладывает значительные средства в развитие экологичного и удобного электротранспорта, в том числе трамвая. Закупаем новые вагоны, обновляем трамвайные пути. Использование современных технологий и отечественных материалов позволяет продлить срок службы рельсов, снизить уровень шума и влияние вибрации на соседние здания, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Так, уже идут работы на Старо-Петергофском проспекте, а также на Боткинской улицн от Большого Сампсониевского проспекта до улицы Академика Лебедева. В этом году уже было открыто движение на Заневском проспекте.