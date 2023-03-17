Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Петербурге

В Купчино двухлетний малыш выпал с третьего этажа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге двухлетний малыш выпал из окна с высоты третьего этажа. Инцидент произошел днем 16 марта 2023 года в Купчино. Известно, что ребенок был дома с бабушкой, которая не заметила, как мальчик вышел из квартиры. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16 марта около полудня в доме на улице Турку мальчик, которому через пару месяцев исполнится два года, по недосмотру 52-летней бабушки вышел из квартиры в общий коридор, где выпал из окна парадной с высоты девяти метров, - рассказал источник.

Падение ребенка сразу же заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Малыша госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом затылочной кости, а также травмы живота и груди. Ребенок находится в тяжелом состоянии.