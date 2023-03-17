Мигрант изнасиловал 14-летнюю девочку на севере Петербурга

Мигрант изнасиловал 14-летнюю девочку в Парголово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мигрант напал на 14-летнюю девочку и изнасиловал ее. В полицию на мужчину 16 марта 2023 года заявил 54-летний отец школьницы, который пояснил, что насильником оказался его знакомый. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина заявил, что 26-летний приезжий из Таджикистана изнасиловал его 14-летнюю дочь. Отец пояснил, что это произошло 12 марта около 3:30 ночи в садоводстве "Климовец" в Парголово, - рассказал источник.

Сразу же после заявления сотрудники полиции разыскали подозреваемого и задержали его. Вскоре было возбуждено уголовное дело.

На данный момент правоохранители проводят проверку, а также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.