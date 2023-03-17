Mercedes на полном ходу въехал в автосалон на Таллинском шоссе

"Мерседес" влетел в автосалон на Таллинском шоссе, чудом никто не пострадал. Фото: предоставлено "КП"

Водитель Mercedes на своей машине ворвался в автосалон «ЕвроАвто» На Таллиннском шоссе 17 марта, в распоряжении КП появилась видеозапись происшествия.

За рулем иномарки был 50-летний водитель, недавно перенесший инсульт. Мужчина был трезв, но из-за перенесенного недуга, слегка заторможен. Машина влетела в работающий автосалон, в котором находилось множество клиентов и сотрудников.

Mercedes, судя по видеозаписи, въехал прямо в стол, где заключаются договора с клиентами. По предварительной информации, есть один пострадавший, это мужчина, сидевший спиной к окну, в которое ворвалась иномарка. Он получил ушиб спины и внутренних органов. Свидетели инцидента в шоке. Один из работников порвал штаны и отделался легким испугом. Но автосалон продолжил работать в штатном режиме, залатав дыру, оставшуюся от потерявшей управление иномарки.