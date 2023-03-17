Масштабная очистка реки Волхов в Ленобласти может начаться в 2024 году

Реку Волхов в Ленобласти хотят очистить с помощью федеральной программы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленобласти хотят начать масштабную очистку реки Волхов уже в 2024 году. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на свои источники в региональном правительстве. Напомним, в России недавно запустили федеральную программу, которая выделяет средства на очистку крупных рек в разных городах. Туда-то и может вскоре попасть Волхов. Сейчас власти прорабатывают бюджет на очищение реки.

Судьба у реки очень непростая и помощь ей явно пригодится.

- Во второй половине XX века Волхов представлял серьезнейшую угрозу экологическому состоянию Ладожского озера из-за фосфора в своем составе. Все из-за промышленности, сброса сточных и дренажных вод, рыбоводства и загрязнения от наземного и водного транспорта, - пишет издание.

Последнее исследование состояния реки Волхов провели в 2013 году. Оно показало, что состав реки можно считать практически чистым. Но предполагается, что Волхову необходима расчистка русла в Новгородской области.