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НовостиПроисшествия17 марта 2023 9:00

Госавтоинспекция начала проверку после тарана Mercedes автосалона в Петербурге

У водителя машины случился инсульт, также пострадал 46-летний мужчина
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Госавтоинспекция проводит расследование по факту заезда «Мерседеса» в здание СТО / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Госавтоинспекция проводит расследование по факту заезда «Мерседеса» в здание СТО / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Госавтоинспекция в Санкт-Петербурге начала проверку после того, как автомобиль Mercedes протаранил автосалон на Поселковой улице. Инцидент произошел около 14:30 часов 16 марта 2023 года. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В результате травмы средней степени тяжести получил 46-летний клиент станции техобслуживания. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции Красносельского района Петербурга, - рассказали в полиции.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что за рулем иномарки находится 57-летний мужчина. По предварительным данным, у него произошел инсульт, из-за чего он потерял управление и въехал в здание салона. С места аварии водитель был сразу же госпитализирован в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование.