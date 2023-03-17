Время ожидания автобуса №66 сократили до 10 минут по требованию петербуржцев

Еще два автобуса выйдут на маршрут №66 в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для повышения качества транспортировки жителей Кировского района Петербурга усилили автобусный маршрут №66, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. На это направление вышли два новых автобуса. Они позволят увеличить количество рейсов и снизить интервал ожидания, то есть транспорт будет ходить чаще, чем раньше.

- Теперь ожидание автобуса на остановке в утренний «час пик» - от 8 до 10 минут, а в вечерний - от 8 до 11 минут, - сообщает комитет по транспорту.

Автобус №66 пользуется высоким спросом у пассажиров и связывает Кировский завод с Канонерским островом.

Напомним, что 15 марта движение автобусов усилили сразу в шести районах Северной столицы: Московском, Пушкинском, Приморском, Выборгском, Калининском и Кронштадском. Транспорт стал доступнее сразу на трех популярных маршрутах, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.