Два новых рейса запустят из Пулково в Азербайджан

Из Пулково запускаются два новых рейса в Азербайджан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково запустят два новых рейса в Азербайджан. Самолеты будут летать в города Гянджа и Баку. Об этом 17 марта 2023 года сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

- Впервые в этом сезоне в расписании аэропорта Пулково появляется прямое авиасообщение с городом Гянджа. С 19 марта авиакомпания Azerbaijan Airlines начнет выполнять рейсы один раз в неделю по воскресеньям, - говорится в сообщении аэропорта.

Летом также появятся рейсы в столицу Азербайджана. Полеты в Баку будет выполнять авиакомпания "Россия" два раза в неделю: по вторникам и пятницам на самолетах Airbus A319.

Отметим, что всего в страну из Петербурга летом будут летать три авиакомпании: Azerbaijan Airlines, Utair и "Россия". По двум направлениям запланировано 12 рейсов каждую неделю.