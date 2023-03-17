Мужчина погиб в жестком лобовом ДТП с грузовиком под Петербургом

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом мужчина погиб в жестком лобовом ДТП. Трагедия произошла днем 16 марта 2023 года на 95 километре дороги "Санкт-Петербург - Ручьи". Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 37-летний водитель грузовика с полуприцепом, направляясь со стороны деревни Керново в сторону дома 56 по Копорскому шоссе, выехал на полосу встречного движения в том месте, где запрещено совершать обгон, - рассказали в полиции.

В итоге грузовик столкнулся "лоб в лоб" с автомобилем "Форд Фокус", за рулем которого находился 31-летний житель Ленобласти. От удара водитель легковушки погиб на месте.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Водителя грузовика задержали. Известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения в нарушение правил ПДД.