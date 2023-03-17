Полиция опровергла информацию об изнасиловании пятиклассницы учителем в школе Петербурга

Полиция Петербурга опровергла информацию об изнасиловании пятиклассницы учителем в школе Невского района Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Информация об изнасиловании ученицы пятого класса в одной из школ Невского района оказалась ложной. Об этом 17 марта 2023 года spb.kp.ru сообщил источник. Напомним, что ранее появилась информация о том, что якобы над девочкой надругался заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

- Пока только выехали по сигналу на место, - изначально сообщил изданию источник.

Спустя некоторое время, после того, как стражи порядка провели проверку и удостоверились, что никакого преступления совершено не было, сообщили:

- Информация об изнасиловании девочки в Невском районе не подтвердилась, - добавил источник.

Однако, откуда пошли такие слухи, а также кто решил опорочить имя преподавателя, а также само учебное заведение, стражам порядка еще предстоит выяснить.