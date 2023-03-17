Беглов и Шойгу на встрече обсудили создание Морского кадетского корпуса на «Острове фортов» в Кронштадте

В Петербурге обсудили развитие новых кластеров "Острова фортов" в Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с Ксенией Шойгу перспективы развития «Острова фортов» в Кронштадте. Выдержки из их разговора передала пресс-служба Смольного. Напомним, Ксения Шойгу руководит проектным офисом по созданию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Губернатор на встрече с ней решал вопрос комплексной реконструкции котельной «Цитадельская» и водоводов и инженерных сетей города.

- С началом работ по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Кронштадт получил новый мощный импульс. Развивается инфраструктура, город становится более комфортным для жителей и более притягательным для туристов, - подчеркнул глава Петербурга.

Александр Беглов и Ксения Шойгу также рассмотрели дальнейшие этапы проекта «Остров фортов», а именно - создание центра «Авангард. Морской» и размещение Морского кадетского военного корпуса. К Международному военно-морскому салону «МВМС-2023», который пройдет 21-25 июня на «Острове фортов» также откроют Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр.