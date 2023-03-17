МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 18 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило об ухудшении погоды в городе в субботу, 18 марта 2023 года. Ожидается, что в Северной столице поднимется сильный ветер. Вместе с этим на дорогах будет опасный гололед.

- 18 марта в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе спасателей со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Напомним, что в субботу в Петербурге начнет понижаться атмосферное давление, будут сгущаться облака, но обойдется почти без осадков. Температура воздуха днем поднимется до плюс 5 градусов, а в ночное время будет всего около нуля градусов.

Что касается воскресенья, то в ночное время окажется потеплее, до плюс 1 градусов, днем также до плюс 5 градусов. При этом днем уже ожидаются дожди.