Рабочая группа по вопросам СВО подготовила предложения по соцгарантиям для мобилизованных. Фото: пресс-служба «Единой России».

Специальная рабочая группа по вопросам специальной военной операции подготовила предложения по дополнительным социальным гарантиям для мобилизованных и добровольцев. Как сообщает сайт ER.ru, они касаются защиты трудовых и имущественных прав. Инициативы представили на выездном заседании группы, которое состоялось на базе войсковой части в Краснодарском крае.

- В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту. Сейчас это возможно только если созаемщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети, - отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Для защиты трудовых прав участников СВО рабочая группа предлагает законодательно установить порядок расторжения с ними срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете. А также установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идет о прифронтовой полосе — Белгородской, Брянской, Курской областей и ряда других территорий.

Помимо этого, предлагается в два раза увеличить количество стипендий в размере 500 тысяч рублей ученым-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработки военной специальной техники.

Также предлагается уделять больше внимания реабилитации участников СВО. Для этого группа предлагает заложить в основу опыт спортивной реабилитации с привлечением спортсменов-паралимпийцев.