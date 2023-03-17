Эксперты составили ТОП самых востребованных китайских автомобилей в Петербурге

Топ-10 самых востребованных в Санкт-Петербурге и ЛО китайских моделей на рынке новых авто Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе и феврале 2023 года спрос на новые машины китайских моделей вырос до 28,9 процентов, при том, что год назад спрос равнялся всего 7,7 процентам. Так, эксперты "Авито.Авто" составили топ самых востребованных моделей.

- На первом месте по доле спроса на рынке новых автомобилей из китайских моделей – Haval Jolion со средней ценой в 2,2 миллиона рублей. На второй строчке – OMODA C5, средняя цена которого 2,7 миллиона рублей, а на третьей - Chery Tiggo 7 Pro со средней ценой в 2,65 миллиона рублей, - говорится в исследовании.

Замыкают ТОП-5 модели Geely Coolray и Haval F7, средние цены – 2 090 000 рублей и 2 829 000 рублей соответственно.

Но если говорить об автомобилях с пробегом, то здесь лидирует Chery Tiggo (T11), на втором месте Chery – Amulet (A15), а на третьем - Tiggo 7 Pro. LIFAN X60 – на четвертой позиции, Geely Atlas – на пятой.