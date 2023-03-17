Новое общественное пространство появится у метро «Технологический институт» в Петербурге

В сквере рядом с метро «Технологический институт – 1» создадут новое общественное пространство Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга появится новое общественное пространство. Оно расположится у станции метро "Технологический институт" в сквере Лидии Клемент, который находится на углу Подольской и Верейской улиц. Об этом 17 марта 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- При проектировании благоустройства сквера специалисты учли пожелания жителей района о дополнительном освещении, увеличении количества скамеек и замене оборудования на детской площадке, - пишет издание со ссылкой на администрацию Адмиралтейского района.

В рамках благоустройства в сквере появятся новые фонари, десять скамеек-диванов и шесть скамеек-кресел, а также одна скамья-качели. Детскую площадку приведут в порядок, установив новые качели, карусели и вертушку.

Также в сквере высадят новые деревья и кусты, среди которых будут черемуха, клены, липы и сирени.