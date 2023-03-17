Детский сад на 110 мест откроется в Юнтолово в конце марта

Детский сад на 110 мест откроют в Юнтолово в конце марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце марта в Юнтолово откроется детский сад на 110 мест. Дошкольное учреждение в Приморском районе Петербурга начали строить в 2022 году. Его общая площадь составила более 2,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 17 марта.

- Детский сад сможет принять 110 воспитанников и рассчитан на 5 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. Новое дошкольное учреждение включает все необходимое для развития и организации досуга маленьких воспитанников, - говорится в сообщении ведомства.

В здании детского сада предусмотрены игровые и спальные комнаты, бассейн, зал для музыкальных занятий и физкультуры, помещения для проведения кружков, медицинский блок, пищеблок. На огороженной территории детского сада установили детскую и спортивную площадки.