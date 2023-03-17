На станции метро «Чернышевская» в Петербурге увеличат число эскалаторов после реконструкции

После реконструкции на станции метро «Чернышевская» увеличится число эскалаторов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пропускная способность станции метро "Чернышевская" в Санкт-Петербурге увеличится после реконструкции. В Смольном рассказали, что на станции планируется увеличить количество эскалаторов с трех до четырех. Для этого будут установлены эскалаторы с более узкой балюстрадой, сообщили 17 марта 2023 года в городской администрации.

- Станция "Чернышевская" востребована у петербуржцев и гостей города. Но срок ее эксплуатации истек, в утренние и вечерние "часы пик" она не справлялась с возросшим пассажиропотоком. После реконструкции число эскалаторов увеличится до четырех, пропускная способность станции значительно вырастет, будет создана безбарьерная среда для маломобильных людей, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас на станции уже демонтировали старые эскалаторы, а также мраморной и гранитной облицовки вестибюля.

Важно отметить, что внешний вид станции останется прежним. Все убранство, включая мраморные и гранитные плиты, светильники отреставрируют. Ожидается, что все работы завершатся к 30 апреля 2024 года.