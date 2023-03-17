Полицейские задержали двух грабителей из Дагестана, которые вычисляли жертв по SMS

Грабителей-дагестанцев задержали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Приморского района Петербурга задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях, они вычисляли жертв по SMS-сообщениям. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Об этом сообщает ГУ МВД Санкт-Петербурга.

Сотрудники полиции установили, что потерпевший 9 марта в 18:30 находился в гостях у своей 32-летней знакомой. Ей на телефон пришло сообщение от подруги, та звала ее в гости. Молодые люди пришли по адресу, но там их встретили двое агрессивных мужчин. Те начали угрожать гостям ножом и пистолетом. Потерпевшие в страхе отдали тем свои мобильные телефоны, часы и 4600 рублей.

Вскоре на отобранный телефон потерпевшей пришло сообщение с очередным приглашением в гости. Пришло ото от 51-летнего знакомого потерпевшей. Затем злоумышленники под угрозами расправы принудили потерпевших сопроводить их по адресу этого человека. Они заставили потерпевшую позвонить в домофон, поднялись на этаж, где ворвались в квартиру и избили и этого знакомого, и его соседку, которая тоже была в гостях. По итогу подозреваемые также отобрали телефоны и у них.

- 15 марта потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. В 18.00 этого же дня сотрудниками полиции по Приморскому шоссе у дома №19/1 по улице Вербная по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 49-летний и 52-летний неработающие жители Дагестана, один из которых ранее судим, - сообщает пресс-служба МВД.