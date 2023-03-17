Желтый уровень опасности будет действовать в Петербурге из-за сильного ветра 18 марта

Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за сильного ветра. Он будет действовать в Северной столице 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 11 до 20 часов 18 марта ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

Петербуржцам объяснили, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Поэтому жителям города рекомендуют быть осторожными и по возможности отказаться от использования собственных автомобилей из-за высокого риска дорожно-транспортных происшествий. Проявить внимательность просят и пешеходов.