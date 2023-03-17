Майор Гром устроил массовую драку с заключенными в «Крестах»

Съемки второго "Майора Грома" стартовали в "Крестах" в Петербурге. Фото: "Кинопоиск"

Съемки российского фильма «Майор Гром: Игра» начались в Санкт-Петербурге 16 марта. Они ведутся на закрытой территории изолятора «Кресты», сообщает пресс-служба «Кинопоиска». Согласно сценарию, после первой части «Майора Грома», которая называлась «Чумной доктор», прошел год. Оперативник Игорь Гром становится очень популярным правоохранителем, но не почует на лаврах. Он ввязывается в новые приключения. На этот раз он будет сражаться с загадочным злодеем по прозвищу Призрак. Битва добра и зла произойдет в альтернативном Санкт-Петербурге, в этой киновселенной и проходят основные действия киноленты.

Тихон Жизневский выбивает дурь из тюремщиков. Фото: "Кинопоиск"

- По сюжету Игорь Гром и его напарник Дима Дубин оказались посреди тюремного бунта. Полицейским противостояла целая толпа вырвавшихся из камер преступников, - комментирует пресс-служба «Кинопоиска».

На экране мы увидим кроме Тихона Жизневского и Александра Сетейкина также Алексея Маклакова, Любовь Аксенову и многих других известных актеров. Сценаристами ленты выступили Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Съемки «Майор Гром: Игра» завершатся осенью 2023 года.