Социальный фонд опубликовал график выплаты пенсий в Петербурге в апреле

СФР опубликовал график выплаты пенсий в Петербурге в апреле Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Социальный фонд России 17 марта 2023 года опубликовал график выплаты пенсий в Санкт-Петербурге на будущий месяц. В апреле пенсии и социальные выплаты начнут выдавать с 3 числа по 24 апреля включительно.

- Пенсии начнут выдавать в почтовых отделениях с 3 апреля по 21 апреля. Как обычно, график выплат в отделениях с выходными по воскресеньям и понедельникам будет отличаться, - говорится в документе.

Выплаты по дополнительным массивам будут поводиться 3, 10, 17 и 24 апреля. Что касается выплат через Сбербанк, то здесь, как обычно, даты распределены по районам.

Посмотреть точный график выплат можно по ссылке.