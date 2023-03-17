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НовостиОбщество17 марта 2023 13:28

В Смольном объяснили, почему петербуржцам еще приходят повестки в военкомат

Основная причина - постановка на учет
Анастасия НУРАДИЛОВА
Основная причина повесток - постановка на учет

Основная причина повесток - постановка на учет

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности петербуржцам рассказали, почему россиянам до сих пор приходят повестки. По словам специалистов, основной причиной воинского учета остается оформление сведений военнообязанных граждан.

- В военный комиссариат придется прийти, если, например, нужно внести изменения в документы, а также встать на учет или сняться с учета, - отметили в пресс-службе ведомства.

Жителям города напомнили, что военные комиссариаты обязательно нужно уведомлять об изменении семейного положения, образования, смене места жительства или места пребывания и других изменениях.

Если не следовать этим правилам, то будет назначен штраф от 500 до 3000 рублей.