Общая стоимость газификации снизится в Ленинградской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области снизится общая стоимость газификации благодаря новой методике расчета. Об этом 17 марта 2023 года сообщили в областной администрации. Помимо этого сократятся сроки запуска газа, в большую часть средств от субсидий можно будет потратить на строительно-монтажные работы на участке и в жилом доме.

- Для нового метода характерна прозрачность расчета, который любой собственник домовладения сможет проверить самостоятельно. Также сокращаются общие сроки выполнения работ за счет того, что не нужно получать экспертизу на сметную документацию. Можно газифицировать большее число домовладений за счет более эффективного распределения средств областного бюджета, — пояснил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов.

Что касается максимального размера субсидий, то они останутся такими же, как и были - от 180 тысяч до 300 тысяч рублей в зависимости от категории граждан.