КГИОП отказался включать Дом Басевича в список памятников Петербурга

КГИОП Петербурга отказался включать Дом Басевича в список памятников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не включит Доходный дом Басевича на Большой Пушкарской улице в список памятников Санкт-Петербурга. Комиссия ведомства не обнаружила причин, чтобы назвать аварийное здание объектом культурного наследия. Вместо Доходного дома оборудуют гостиницу для артистов театра балета Бориса Эйфмана, которому в 2016 году передали здание.

– Доходный дом не является и никогда не являлся памятником. Хотя и находится в зонах охраны объектов культурного наследия, – прокомментировали на сайте комитета.

Напомним, что в 2009 году дом признали аварийным и расселили его жителей. За последние десять лет здание неоднократно горело, что отразилось на внешнем виде корпусов. Кроме того, специалисты комиссии установили, что дом Басевича занимает скромное место и уступает другим произведениям архитектора А.И. Зазерского.

В комитете подчеркнули, что аварийные конструкции демонтируют. Лицевую часть здания высотой в пять этажей оставят нетронутой, а шестой и седьмой воссоздадут с учетом «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».