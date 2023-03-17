Дом Бурмистрова на Петроградской стороне включили в список объектов культурного наследия

Дом Бурмистрова на Петроградке включили в список региональных объектов культурного наследия. Фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры присвоил «Дому Бурмистрова» звание объекта культурного наследия региона. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

По мнению специалистов, старинное здание, построенное в 1912-1914 годах для предпринимателя Григория Афанасьевича Бурмистрова, должно сохраняться в нормальном состоянии и впредь. Более того - дом до сих пор жилой.

- Несмотря на то, что на рубеже ХХ - XXI веков утрачены французские балконы третьего и пятого этажей неизменной осталась конфигурация здания, а лицевой фасад сохранил исторический облик, - комментируют в пресс-службе городского правительства.

К слову, в этом пятиэтажном здании на улице Куйбышева, 5 жил известный художник и журналист Владимир Табурин, а также микробиолог Николай Гамалея.