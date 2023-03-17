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НовостиОбщество17 марта 2023 14:26

На заводах Петербурга не хватает 20 тысяч работников

Но некоторые эксперты считают, что данные преувеличены
Элеонора КУРЮМОВА
На заводах Петербурга заметили острый дефицит кадров.

На заводах Петербурга заметили острый дефицит кадров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году штат петербургских промышленных предприятий увеличили на 28 тысяч сотрудников. Но заводы по-прежнему испытывают дефицит в 20 тысяч работников. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал гендиректор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

– Промышленности сегодня нужны сотни тысяч вакансий, чтобы реализовать наши амбиции по технологической независимости. Только в Петербурге заявка на рабочие специальности составляет 20 тысяч рабочих мест, – прокомментировал бизнесмен.

Но не все в Cеверной столице с такими цифрами согласны. И говорят о резерве работников, который власти не видят.

– С этим резервом надо учиться работать, и роль Центров занятости должна быть тут ключевой, – заявил Дмитрий Чернейко, глава комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

В комитете также добавили, что в базе Службы занятости Петербурга в промышленной сфере размещена 2 331 вакансия. Их количество сопоставимо с показателям прошлого года. Кроме того, петербургские заводы привлекают специалистов из регионов и мигрантов.

Проблему без внимания не оставил и градоначальник. Губернатор Петербурга подчеркнул, что кадровые вопросы уже решаются. Так в колледжах планируют увеличить количество бюджетных мест на востребованные специальности.