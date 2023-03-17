На заводах Петербурга не хватает 20 тысяч работников

На заводах Петербурга заметили острый дефицит кадров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году штат петербургских промышленных предприятий увеличили на 28 тысяч сотрудников. Но заводы по-прежнему испытывают дефицит в 20 тысяч работников. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал гендиректор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

– Промышленности сегодня нужны сотни тысяч вакансий, чтобы реализовать наши амбиции по технологической независимости. Только в Петербурге заявка на рабочие специальности составляет 20 тысяч рабочих мест, – прокомментировал бизнесмен.

Но не все в Cеверной столице с такими цифрами согласны. И говорят о резерве работников, который власти не видят.

– С этим резервом надо учиться работать, и роль Центров занятости должна быть тут ключевой, – заявил Дмитрий Чернейко, глава комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

В комитете также добавили, что в базе Службы занятости Петербурга в промышленной сфере размещена 2 331 вакансия. Их количество сопоставимо с показателям прошлого года. Кроме того, петербургские заводы привлекают специалистов из регионов и мигрантов.

Проблему без внимания не оставил и градоначальник. Губернатор Петербурга подчеркнул, что кадровые вопросы уже решаются. Так в колледжах планируют увеличить количество бюджетных мест на востребованные специальности.