Более тысячи парковочных разрешений на электромобиль выдали в Петербурге

1010 парковочных разрешений на электромобиль действует в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге теперь действует 1 010 парковочных разрешений для электромобилей, сообщают «Парковки и велодорожки СПб». Бесплатно припарковать свой электрокар можно в Центральном и Адмиралтейском районах. Важно подчеркнуть, что парковочное разрешение на этот вид транспорта длится три года. Оформить разрешение можно в МФЦ или дистанционно - через личный кабинет регионального портала Госуслуг.

- Подробнее об оформлении парковочных разрешений – на сайте Комитета по транспорту и СПб ГКУ «ГЦУП». Задать уточняющие вопросы можно специалистам круглосуточного контакт-центра по номеру: +7 (812) 417-50-00, - уточняют в источнике.

Напомним, что если гражданину принадлежит два и более электрокара, то парковочное разрешение нужно получить на каждый из них отдельно.