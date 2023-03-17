Без вести пропавшего 85-летнего мужчину ищут в Петербурге

В Петербурге ищут пропавшего пожилого дедушку. Фото: "ЛизаАлерт"

В Петербурге поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» разыскивает без вести пропавшего пенсионера. 85-летний Борис Лебедев ушел из дома в городе Ломоносове 16 марта 2023 года. Обратно мужчина так не вернулся. В официальных соцсетях отряда уже дали ориентировку на пропавшего.

–16 марта мужчина покинул дом и не вернулся. Среди отличительных черт рост 180 см, худое телосложение, карие глаза и седые волосы, – рассказали волонтеры.

Кроме того, в день пропажи на нем была черная куртка, темные брюки, черные ботинки и меховая шапка.

В социальной сети ВКонтакте неравнодушные также распространяют информацию.

– В группе «Мы ломоносовцы» появилась информация о том, что видели Бориса в парке этой ночью. Версию проработали, ошиблись, – рассказал инфоорг разыскиваемого.

Жителей города просят сообщать о любой информации о местонахождении пенсионера по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.