Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 15:34

С отколовшихся льдин в Ленобласти спасли 128 человек с начала 2023 года

Большинство из них - рыбаки
Григорий АРИМАНОВ
128 человек спасли со льдин с начал года в Ленобласти.

128 человек спасли со льдин с начал года в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала этого года в Ленинградской области с отколовшихся льдин спасено 128 человек. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам региона Алексей Зыбцев.

С начала 2023 года в Ленобласти зафиксировали 12 происшествий на льду. 128 человек спасли, но один рыбак из Кингисеппа погиб, утонув в проруби. Не обходится и без штрафов. Так за выход на лед оштрафовали около 60 граждан. Зыбцев подчеркнул, что подавляющее большинство спасенных и оштрафованных - это рыбаки, а большинство происшествий случилось на льду Финского залива и Ладожского озера.

- Их спасали специальные областные формирования МЧС России, даже привлекали вертолет, - пояснил Зыбцев в ходе прошедшей в «Интерфаксе» пресс-конференции.

Самую большую спасательную операцию провели 8 марта. Тогда эвакуировали более 80 человек. Они оказались на оторвавшейся льдине в районе Шепелевского маяка.

По итогу пресс-конференции Зыбцев напомнил, что лед сейчас непрочен и выходить на него смертельно опасно.