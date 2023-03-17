Технологию 3D-печати имплантатов из наночастиц создали ученые СПбГУ Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские ученые разработали технологию 3D-печати наноимплантов, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Современная тканевая инженерия дошла до того, что может восстанавливать глубокие дефекты тканей человека. К примеру, уже есть возможность «латать» мышечную, соединительную и даже нервную ткани. Группа ученых считает, что их открытие изменит технологию имплантррования, сделав ее тоньше и лучше.

- Главное преимущество использования наночастиц в том, что они, в отличие от массивных материалов, позволяют создавать структуры, очень похожие на сложноорганизованные биологические ткани, - сообщают в пресс-службе научного заведения.

Эта технология позволит имплантам лучше вживаться в ткани человека. В качестве «чернил» для 3D-принтера химики СПбГУ использовали наночастицы на основе полимолочной кислоты.