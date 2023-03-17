Зоозащитники «Велеса» выходили истощенную медведицу, спасенную восемь лет назад от живодеров

Медведица Тонечка поправилась спустя восемь лет после спасения от живодера. Фото: vk.com/veles_spb

В Ленинградском Центре «Велес» рассказали, как изменилась попавшая к ним в 2015 году бурая медведица. Тогда ее забрали из ужасно тесного вольера в Ям-Ижоре. Спасение длинной в восемь лет и последующие метаморфозы Тонечки показали в видео.

– Состояние на момент прибытия в Центр в марте 2015 года было ужасное. Вес медведицы был около 70-80 кг, торчали кости, на шее висели две цепи – одну удалось снять сразу, а вторая вросла на семь см в кожу. Естественно, образовались свищи, из которых вытекал гной, – поделились пугающей историей восьмилетней давности сотрудники Центра.

Сейчас Тоня в полном порядке, а ее шрамы зажили. Фото: vk.com/veles_spb

Тонечке – как позже назвали найденыша – провели три операции. Последние ненавистные звенья удалили спустя полгода после попадания в «Велес». Тогда даже пришлось ломать остистый отросток позвонка – иначе было не вытащить одно из колец.

Теперь каждую зиму Тонечка уходит в крепкую спячку лишь изредка, просыпается подышать свежим воздухом и немного попить.

И хоть на календаре уже весна, пока что Тонечка еще спит.

– Тонечка, милая славная девочка, как замечательно, что 8 лет тому назад твоим родным домом стал «Велес»! Все плохое осталось у тебя позади, как в страшном сне, а впереди только замечательная, райская жизнь с твоим неразлучным другом Потапычем, – оставила трогательное сообщение одна из подписчиц сообщества в ВКонтакте.