Двух рыбаков спасли со льдины на Ладожском озере. Фото: t.me/acclenobl

В дежурную смену поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга 17 марта поступила информация о двух рыбаках, застрявших на треснувшей льдине. ЧП произошло на Ладожском озере недалеко от деревни Кобона. Спасатели быстро прибыли к пострадавшим, эвакуировали их и доставили на берег.

– Из-за постоянных колебаний температуры и оттепели прочность льда сильно снизилась. Выход на поверхность водоемов и каналов опасен для жизни. С 15 марта по 15 апреля выход на лед запрещен на все водные объекты города, – напомнили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Как позже выяснилось, к счастью для нерадивых рыбаков, провалилось только снаряжение, но лед под ногами мужчин начал трескаться.

В службе также попросили жителей Ленобласти и Петербурга помнить, что ни одна рыба не стоит человеческой жизни.