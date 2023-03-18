Облачно и ветрено будет в Петербурге 18 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в субботу, 18 марта 2023 года, будет облачная и ветреная погода. При этом довольно тепло. Периодически будут портить погоду небольшие дожди с мокрым снегом. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется на периферии очередного североатлантического циклона с центром над Скандинавией. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков, лишь на северо-западе области пройдет небольшой мокрый снег с дождем, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в Петербурге составит плюс 3-5 градусов, по Ленинградской области от 1 до 6 градусов тепла. Ветер сменится на южный до 5-10 метров в секунду, порой будет порывистый.

В воскресенье в Петербурге ожидаются небольшие дожди и до 4-6 градусов тепла.