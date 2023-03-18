Мужчина пострадал во время пожара в Калининском районе Петербурга

Мужчина пострадал во время пожара в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина пострадал во время пожара в квартире в Калининском районе. Возгорание произошло поздно вечером 17 марта 2023 года. Сообщение на пульт экстренной службы поступило в 23:39 часов. Горела квартира в доме 26 на улице Федосеенко. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе спасателей.

- В указанном доме горела трехкомнатная квартира. В комнате площадью восемь квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

С огнем прибыли бороться две пожарные машины и десять человек личного состава МЧС. Менее чем за полчаса они смогли справиться с возгоранием и ликвидировали огонь.

В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.