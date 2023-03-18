Два уголовных дела возбудили на жителя Петербурга за изготовление взрывчатки

Полицейское следствие возбудило 2 уголовных дела в отношении местного жителя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция в ходе расследования возбудила два уголовных дела на мужчину, который пытался изготавливать дома взрывчатку. Об этом 18 марта 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 9 октября 2022 года в квартире дома 199 по проспекту Обуховской обороны был задержан 27-летний ранее судимый местный житель. В его квартире нашли жидкости и вещества, сигнальный пистолет и патроны к нему. Парня отправили под стражу и возбудили уголовное дело, - рассказали в полиции.

В ходе расследования вместе с сотрудниками ФСБ было установлено, что найденные предметы были частями взрывчатки, которую пытался соорудить мужчина. В итоге 16 марта этого года было возбуждено еще два уголовных дела.

На данный момент подозреваемый продолжает быть под стражей. Расследование ведется дальше.