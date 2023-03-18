Мужчина пытался задушить двух друзей в квартире в Мурино

Во Всеволожском районе мужчина подозревается в покушении на убийство двух лиц Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино Ленинградской области мужчина пытался задушить двух своих друзей. Все произошло в одной из квартир 15 марта 2023 года. 28-летний местный житель умышленно напал на приятелей и пытался их убить, но у него ничего не вышло. Об этом рассказали в Следственном комитете 47-го региона.

- Следствие установило, что подозреваемый, действуя умышленно, пытался убить своих друзей. Сначала он избивал и пытался задушить 29-летнего приятеля. Он душил и бил его руками и ногами. После он пытался задушить другого 32-летнего знакомого, - рассказали в комитете.

Однако убийство у него не вышло. В итоге пострадавшим успели оказать медицинскую помощь.

На данный момент подозреваемый задержан. На него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого допрашивают, чтобы выяснить причину произошедшего. Следствием подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу.