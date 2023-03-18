Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование жесткого ДТП с микроавтобусом и шестью пострадавшими в Петербурге

Главе ведомства будет доложено о ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали пешеходы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о жестком ДТП в Санкт-Петербурге. Речь идет об аварии на автобусной остановки на проспекте Ленина в Красном Селе, которая случилась 17 марта 2023 года. В результате пострадали шесть человек.

- Около автобусной остановки на проспекте Ленина в Красносельском районе города микроавтобус на полном ходу врезался в толпу людей, стоящих на пешеходном переходе, - напомнили в комитете.

В итоге пострадали шесть человек, из которых трое дети. Два ребенка восьми и шести лет оказались госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, а девятилетняя девочка находится в тяжелом состоянии.

Сейчас следственный комитет проводит проверку. Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверок.