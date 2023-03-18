Ростральные колонны зажгли в Петербурге в честь воссоединения Крыма с Россией Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

18 марта 2023 года в стране отмечается девять лет со дня воссоединения Крыма с Россией. В честь этого в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны. Огни на колоннах зажигают лишь по особым дням. Об этом напомнил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Сегодня один из самых знаковых в нашей современной истории дней – 9 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Хорошо помню те весенние дни, как с тревогой следили за происходящим на полуострове. Крымчане и севастопольцы встали на защиту своей земли, культуры, языка, свободы. Итогом стало возвращение в родную гавань – Россию, - отметил губернатор.

Беглов подчеркнул, что в Петербурге это событие имело особый отклик, так как Севастополь и Петербург - морские столицы.