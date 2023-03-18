Беременная женщина пострадала в ДТП с микроавтобусом в Красном Селе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга 18 марта 2023 года рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусов в Красном Селе. Как оказалось, среди тех, кто оказался под колесами машины, была беременная женщина. Она находится в больнице.

- Беременная женщина находится в состоянии средней степени тяжести в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, - пояснили в комитете.

Двое других пострадавших, это женщины 52 и 63 лет. 17 марта их перевели из Городской больницы №15 в Городскую больницу №26. Известно, что одна сейчас в тяжелом состоянии, вторая пациентка чувствует себя лучше. Обеим потребовались помощи врачей-нейрохирургов.

Напомним, что автомобиль "Форд Транзит", пытаясь уйти от столкновения с машиной, вылетел на тротуар и влетел в толпу людей. Полиция уже возбудила уголовное дело и задержала водителя иномарки.