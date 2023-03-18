Кафе загорелось на улице Летчика Пилютова в Петербурге / Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе произошел пожар в кафе. В полдень 18 марта 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании на улице Летчика Пилютова, где располагается заведение общепита. Подробности рассказали в управлении МЧС Северной столицы.

- В одноэтажном здании размером 20 на 35 метров, расположенном в доме 34/2 по улице Летчика Пилютова, где находится кафе, в помещении кухни происходило горение обстановки на площади шести квадратных метров. Также огонь перекинулся на чердак и перекрытия также на площади шести квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС города.

На борьбу с пламенем прибыли четыре пожарные машины и 17 человек личного состава МЧС. Менее чем за час они потушили огонь.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.