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НовостиПроисшествия18 марта 2023 10:47

Трое детей попали в реанимацию после ДТП с микроавтобусом в Красном Селе Петербурга

Об этом рассказали в комитете по здравоохранению
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Трое детей попали в реанимацию после ДТП с микроавтобусом в Красном Селе Петербурга

Трое детей попали в реанимацию после ДТП с микроавтобусом в Красном Селе Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 18 марта 2023 года рассказал о состоянии детей, пострадавших во время ДТП с микроавтобусом в Красном Селе. Напомним, что "Форд Транзит" влетел в толпу людей, пострадали шесть человек, из которых трое дети.

- По данным на утро 18 марта, трое детей оставались в реанимационных отделениях. У двоих детей состояние тяжелое. Третий мальчик в центре Раухфуса находится в удовлетворительном состоянии, сегодня планируется его перевод в клиническое отделение, - рассказали в комитете.

Пострадавшим девять, восемь и шесть лет. Также пострадала беременная женщина, она находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Еще две пострадавшие женщины 52 и 63 лет. Обе также находятся в больницах, одна их них в тяжелом состоянии.

Напомним, что полиция уже возбудила уголовное дело. Ход расследования контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.