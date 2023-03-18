Трое детей попали в реанимацию после ДТП с микроавтобусом в Красном Селе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 18 марта 2023 года рассказал о состоянии детей, пострадавших во время ДТП с микроавтобусом в Красном Селе. Напомним, что "Форд Транзит" влетел в толпу людей, пострадали шесть человек, из которых трое дети.

- По данным на утро 18 марта, трое детей оставались в реанимационных отделениях. У двоих детей состояние тяжелое. Третий мальчик в центре Раухфуса находится в удовлетворительном состоянии, сегодня планируется его перевод в клиническое отделение, - рассказали в комитете.

Пострадавшим девять, восемь и шесть лет. Также пострадала беременная женщина, она находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Еще две пострадавшие женщины 52 и 63 лет. Обе также находятся в больницах, одна их них в тяжелом состоянии.

Напомним, что полиция уже возбудила уголовное дело. Ход расследования контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.