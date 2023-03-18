Самая дешевая квартира в аренду в Петербурге появилась за 12 тысяч рублей в месяц Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге нашли самую дешевую квартиру, которая сдается в аренду на долгий срок. Об этом 18 марта 2023 года рассказал сервис "Авито Недвижимость". Так, самой дешевой стала квартира-студия в 22 квадратных метра за 12 тысяч рублей в месяц.

- Квартира находится в поселке Парголово. В квартире панорамные окна, сделан ремонт от застройщика. Квартира сдается без мебели и техники, - сообщили в сервисе.

Еще более крошечную квартиру в 16 квадратных метров сдают на Ленинском проспекте. При этом она находится в получасе ходьбы от трех метро, а также обставлена мебелью. Стоимость такого жилья 13 тысяч в месяц.

Также за 13 тысяч в месяц можно жить в квартирке в 15 квадратных метров на 1-й Никитинской улице. Пешком до метро "Удельная" или "Пионерская" 15-20 минут.