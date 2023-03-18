Директор школы нашла секс-видео ученицы со взрослым мужчиной в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину за секс с малолетней девочкой. Причем, узнала о связи жителя деревни Рябово с 15-летней школьницей учительница девочки, которая увидела в ее телефоне интимное видео. Об этом 18 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 7 февраля в полицию Тосненского района Ленинградской области обратилась директор местного образовательного центра. Она рассказала, что в мобильном телефоне 15-летней школьницы нашла интимное видео, в котором девочка занимается сексом со взрослым мужчиной, - рассказал источник.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту полового сношения с девочкой.

17 марта в городе Никольское полиция задержала 25-летнего местного жителя. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.