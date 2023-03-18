Шесть миллионов цветов высадят в Петербурге в 2023 году

В 2023 году в Петербурге высадят почти шесть миллионов цветов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в 2023 году высадят почти шесть миллионов цветов. Об этом 18 марта рассказали в комитете по благоустройству. Среди цветов, которые украсят парки, скверы и улицы города: 111 сортов многолетников, а также более 100 сортов летних цветочных растений.

- Цветочное оформление каждый год становится самой яркой и динамичной частью благоустройства Петербурга. При планировании специалисты обязательно учитывают градостроительные особенности. Цветы создают яркие акценты в таких посещаемых местах, как Стрелка Васильевского острова, Невский и Московский проспекты, Летний сад, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Первые цветы виолы начнут сажать в конце апреля. Также в это время уже взойдут тюльпаны, нарциссы, мускари и крокусы, которые были высажены осенью.