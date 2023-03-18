Прокуратура взяла на контроль уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка. Об этом в ведомстве рассказали 18 марта 2023 года. Сейчас 24-летняя женщина уже задержана.

- 14 марта женщина родила ребенка в квартире одного из домов по улице Антонова-Овсеенко. После этого она просто вынесла ребенка на открытый балкон, где оставила на долгое время. В итоге ребенок умер, - рассказали в прокуратуре.

После этого женщина положила тело младенца в пакет и выбросила его в мусорный контейнер на проспекте Большевиков, где спустя время его нашли сотрудники полиции.

Напомним, что изначально женщина говорила, что малышка родилась мертвой.

Возбуждено дело по статье об убийстве материю новорожденного ребенка. Сейчас продолжается расследование.