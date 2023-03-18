Прямые рейсы запустят из Петербурга в Иран

Иран намерен открыть прямые рейсы в Санкт-Петербург Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из Санкт-Петербурга будут запущены прямые рейсы в Иран. Об это заявил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян, пишет 18 марта 2023 года ТАСС. Также полеты будут совершать и из Казани.

- Сейчас у нас есть одиннадцать рейсов между Москвой и Тегераном. Скоро будут запущены перелеты в Казань и Петербург, - отметил представитель Ирана.

Также замминистра рекомендовал жителям страны посетить все города Ирана, так как каждый из них интересен своими достопримечательностями.

Напомним, что с 19 марта из Петербурга запустят два новых рейса в Азербайджан. Один направится в столицу страны Баку и будет выполняться два раза в недель, а второй один раз в неделю в город Гянджа.