Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 марта 2023 14:53

Густой туман затянул Морскую набережную в Петербурга из-за прорыва трубы

На месте работают аварийные службы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Густой туман затянул Морскую набережную в Петербурга из-за прорыва трубы

Густой туман затянул Морскую набережную в Петербурга из-за прорыва трубы

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на Морской набережной произошел прорыв трубы. Днем 18 марта 2023 года всю улицу затянуло густым туманом. По всей видимости, прорвало трубу с горячей водой. Видео с места событий в социальной сети опубликовали очевидцы.

Прорыв трубы случился недалеко от гостиницы "Прибалтийская". Автомобили вынуждены ехать через густой дым очень медленно, чтобы не попасть в аварию.

Сообщается, что на данный момент на месте уже работают аварийные службы. Кто именно отвечает за этот участок, не сообщается. Также не известно по какой причине произошел прорыв трубы. По предварительным данным, пострадавших нет. Насколько известно, близстоящие дома без горячего водоснабжения не остались.