Густой туман затянул Морскую набережную в Петербурга из-за прорыва трубы Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на Морской набережной произошел прорыв трубы. Днем 18 марта 2023 года всю улицу затянуло густым туманом. По всей видимости, прорвало трубу с горячей водой. Видео с места событий в социальной сети опубликовали очевидцы.

Прорыв трубы случился недалеко от гостиницы "Прибалтийская". Автомобили вынуждены ехать через густой дым очень медленно, чтобы не попасть в аварию.

Сообщается, что на данный момент на месте уже работают аварийные службы. Кто именно отвечает за этот участок, не сообщается. Также не известно по какой причине произошел прорыв трубы. По предварительным данным, пострадавших нет. Насколько известно, близстоящие дома без горячего водоснабжения не остались.