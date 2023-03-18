Водителю микроавтобуса предъявили обвинение в жестком ДТП с шестью пострадавшими в Красном Селе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Водителю микроавтобуса "Форд Транзит", который влетел в толпу людей в Красном Селе в Санкт-Петербурге днем 17 марта 2023 года, предъявили обвинение по уголовному делу. Заседание состоялось 18 марта в Красносельском районном суде, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Установлено, что водитель микроавтобуса, ехав со скоростью в 60 километров в час, выехал на перекресток на зеленый свет, не справился с управлением из-за встречного автомобиля, который поворачивал налево, выехал за пределы на правый по ходу его движения тротуар, где сбил шесть человек, - рассказали в суде.

Напомним, что в итоге пострадали три женщины, одна из которых беременная, а также трое детей. Дети сейчас находятся в реанимации.

Суд предъявил обвинение, а также избрал запрет определенных действий на весь период предварительного следствия. В частности мужчине запрещено управлять автомобилем.