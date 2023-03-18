Спасатели достали собаку из подвала разрушенного сарая в Ленобласти / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области из подвала спасли собаку. Животное провалилось в подвал разрушенного сарая и оказалось в настоящей ловушке, не в состоянии выбраться наружу самостоятельно. Инцидент произошел в Лодейном Поле. Об этом 18 марта 2023 года рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

- Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле получили информацию о том, что в Лодейном Поле собака упала в подвал разрушенного сарая и не может выбраться из него самостоятельно, - рассказали спасатели.

Спасатели сразу же прибыли на помощь животному. Они подняли собаку из подвала на землю, а также заблокировали разрушенный сарай, чтобы предотвратить повторения подобных случаев.