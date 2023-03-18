Без вести пропавшую 14-летнюю девочку больше месяца ищут в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге пропала без вести девочка. 14-летнюю школьницу ищут в городе уже больше месяца. Ориентировка в социальных сетях появилась вечером 18 марта 2023 года. Сообщается, что о ее местонахождении ничего не известно с 15 февраля. Об этом рассказали в волонтерской поисковой организации "Лиза Алерт".

- Внимание! Помогите найти подростка! Провала 14-летняя девочка. С 15 февраля о ее местонахождении ничего неизвестно, - говорится в объявлении.

Девочка ростом 153 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые. Также на лице у нее имеется пирсинг: две сережки в носу.

Где может находиться девочка уже целый месяц, на данный момент не известно. Всех, кто знает какую-либо информацию о девочке просят звонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.